Суд в Оренбурге арестовал владельца клуба Pose, где выступали травести-артисты, по первому в России делу об «экстремистском движении ЛГБТ»

Центральный районный суд Оренбурга удовлетворил ходатайство следствия об аресте владельца местного ночного клуба по обвинению в организации «экстремистского сообщества» (часть 1 статьи 282.2 УК).

В сообщении суда не приводят имя владельца заведения. По данным «Коммерсанта», это предприниматель Вячеслав Хасанов из Башкортостана (официально эти данные не подтверждены). Владельца клуба задержали 28 марта в аэропорту Шереметьево в Москве, сообщало издание Orenday.

В пресс-службе суда заявили, что владелец клуба, «действуя группой лиц по предварительному сговору», выполнял организационные функции в баре, в том числе подбирал сотрудников и травести-артистов, а также публиковал в телеграме фото и видео с выступлений, «пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения и предпочтения».

По обвинению в организации деятельности «экстремистского сообщества» ранее арестовали администратора клуба Диану Камильянову и арт-директора Александра Климова. Они находятся в СИЗО с 20 марта.

Владелец и сотрудники бара Pose в Оренбурге — фигуранты первого в России уголовного дела об организации «экстремистской организации», которое возбудили из-за того, что Верховный суд объявил «экстремистской организацией» «международное движение ЛГБТ».

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