Суд в Москве заочно арестовал телеведущую Татьяну Лазареву

Замоскворецкий районный суд Москвы по ходатайству следствия заочно арестовал телеведущую Татьяну Лазареву, обвиняемую по статье об «оправдании терроризма» (часть 2 статьи 205.2 УК), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Лазарева находится за границей. Ее арест будет исчисляться с момента фактического задержания либо экстрадиции в Россию. Лазарева объявлена в розыск, поскольку, как заявила пресс-служба суда, «скрылась от органов предварительного следствия».

Ранее стало известно, что МВД в мае возбудило в отношении Лазаревой уголовное дело в связи с ее «высказываниями об ударах украинских беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории РФ». Дело завели по доносу депутата Госдумы Андрея Альшевских. Росфинмониторинг включил Татьяну Лазареву в перечень «террористов и экстремистов».

После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину Татьяна Лазарева высказывалась против войны и критиковала действия российских властей. В интервью «Медузе», вышедшем в марте 2022 года, Лазарева сообщила, что не собирается возвращаться в Россию. В июле 2022 года Минюст России объявил телеведущую «иностранным агентом».

Лазарева активно поддерживает российских политических заключенных. Она читала отрывки из писем художницы Саши Скочиленко, осужденной по статье о «фейках» об армии, а после смерти Алексея Навального в колонии требовала, чтобы тело политика отдали его матери.

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