Суд в Екатеринбурге приговорил пятерых участников движения «Талибан» к срокам до 25 лет по делу о подготовке теракта

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге назначил сроки до 25 лет лишения свободы пятерым предполагаемым участникам движения «Талибан» по делу о подготовке теракта, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу суда и источники в правоохранительных органах.

По версии следствия, фигуранты дела с мая по сентябрь 2021 года готовили теракт на станции метро «Уральская». В их штабе, расположенном на улице Свердлова, правоохранители нашли компоненты для взрывного устройства.

Организаторами террористического сообщества следствие считает россиянина Абубакра Сангчарова и уроженца Таджикистана Сангинмурода Мусофирова, которые якобы завербовали в сообщники Анваршоха Авезова, Нурали Дустова и Шахромджона Мусофирова.

В зависимости от степени участия фигуранты дела были осуждены по об изготовлении и хранении взрывчатки, а также подготовке теракта. Сангчарову и Мусофирову отдельно предъявили обвинение по статье о вербовке (часть 1.1 статьи 205.1 УК ) и создании террористического сообщества (часть 1 статьи 205.4 УК). Остальных фигурантов суд признал виновными в участии в таком сообществе (часть 2 статьи 205.4 УК ).

Сангчаров получил 25 лет колонии строго режима, Мусофиров — 24 года, а Мусофиров, Авезов и Дустов — по 16 лет. Первые пять лет они проведут в тюрьме.

Сами фигуранты дела не признали вину ни по одному из вменяемых им эпизодов, а также сообщили о насилии со стороны силовиков и самооговоре, пишет «Коммерсант». Они подтвердили, что жили вместе в квартире на Свердлова, но, по их словам, не планировали теракты. Фигуранты дела также настаивали, что запрещенные предметы им подбросили сотрудники ФСБ. «Все они утверждают, что являются простыми строителями, все заработанное отправляли родным в Таджикистан», — сказал адвокат Сангчарова Сергей Вискунов.

Верховный суд России признал движение «Талибан» террористической организацией в 2003 году. Несмотря на это российские власти продолжали поддерживать контакты с талибами, а представители движения неоднократно посещали Москву.

В октябре 2021 года — после ухода США из Афганистана и возвращения талибов к власти в стране — президент Владимир Путин заявил, что Россия приближается к принятию решения об исключении «Талибана» из списка террористических организаций.

В конце мая МИД и Минюст РФ доложили президенту, что движение можно исключить из списка террористических организаций. Сам Путин на следующий день заявил, что «Талибан» — действующая власть в Афганистане, с которой «надо выстраивать отношения». В начале июля президент назвал талибов «союзниками [России] по борьбе с терроризмом».

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