МИД и Минюст РФ предложили исключить «Талибан» из списка террористических организаций

Министерство иностранных дел и Минюст России доложили президенту РФ Владимиру Путину, что движение «Талибан» можно исключить из списка террористических организаций. Об этом сообщил ТАСС директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

По его словам, признание со стороны России правительства талибов, которые в 2021 году пришли к власти в Афганистане, стало гораздо ближе, чем три года назад. Он отметил, что без исключения «Талибана» из списка запрещенных организации говорить о признании правительства талибов «будет преждевременно».

Кабулов, говоря о признании правительства талибов, добавил, что есть «отдельные моменты, которые предстоит преодолеть, после чего уже российское руководство будет принимать решение».

О каких моментах идет речь, он не уточнил.

Адвокат Дмитрий Аграновский в комментарии ТАСС уточнил, что исключение «Талибана» из списка террористических организаций возможно только по решению Верховного суда.

Верховный суд России признал движение «Талибан» террористической организацией в 2003 году. В своем решении суд отмечал, что «Талибан» сформировался в Афганистане в 1994 году как экстремистское исламское движение, поддерживает связи с незаконными вооруженными формированиями, действующими в Чечне, а также в своей деятельности использует методы террора.

В ноябре 2019 года в Москве прошла конференция, в которой участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров и представители «Талибана». За два года до этого Лавров говорил, что Россия вступит в контакт с талибами только если российским гражданам будет причинен вред или чтобы уговорить «Талибан» начать переговоры по вопросу о мирном урегулировании в Афганистане. После 2019 года талибы не раз приезжали в Москву. В октябре 2021 года — уже после ухода США из Афганистана и захвата власти в стране талибами — Владимир Путин заявил, что Россия приближается к принятию решения об исключении «Талибана» из списка террористических организаций, но сделать это в первую очередь должен Совет безопасности ООН.

В мае 2024 года Следственный комитет предъявил обвинение журналистке Надежде Кеворковой в «оправдании терроризма» из-за двух постов в телеграм-канале. Одна из публикаций была посвящена деятельности «Талибана».

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