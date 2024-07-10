Организаторы вечеринок Hunters Party, сорванных полицией, объявили о «смене формата». Они пообещали жертвовать деньги на СВО (но потом удалили заявление об этом)

Московский клубный проект Hunters Party, который проводил кинки-вечеринки и приостановил деятельность после рейда полиции, объявил о «смене формата» и возобновлении работы с 20 июля.

Организаторы вечеринок заявили, что в новом проекте «отошли от сексуальной и эротической направленности», но во время новых мероприятий «приватные комнаты» будут по-прежнему «общедоступны» и там можно будет «почилить и провести приятно время».

Пост об этом был опубликован в проекта 7 июля. Однако после внимания СМИ авторы канала отредактировали пост. Изначально организаторы писали, что в «сложное и тяжелое для нашей страны время» будут работать с «ограниченной развлекательной программой» и «перечислять часть заработка в фонд помощи в реабилитации участников ». Сейчас этих подробностей в посте нет.

Корреспондентка «Новой газеты Европа» связалась с Hunters Party и спросила, можно ли посетить вечеринку, не отдавая деньги участникам войны в Украине. В ответ организаторы посоветовали ей «не посещать это мероприятие».

«Новая газета Европа» и «Настоящее время» заметили также, что при покупке билета на закрытую вечеринку посетитель должен подтвердить, что не состоит в «в международном общественном ЛГБТ-движении» и «обязуется не пропагандировать нетрадиционные сексуальные отношения». В настоящее время страницы продажи билетов и договора оферты, где были указаны эти условия, недоступны.

В ноябре 2023 года Верховный суд России объявил «экстремистским» и запретил на территории страны «международное движение ЛГБТ». С соответствующим иском в суд обратился Минюст РФ.

Вскоре после решения суда в разных регионах России полиция провела рейды по клубам, которые проводили вечеринки для ЛГБТК-сообщества.

В Оренбурге владельца клуба Pose, где выступали травести-артисты, арестовали по первому в России делу об «экстремистском движении ЛГБТ». Его завели после одного из рейдов полиции.

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