Пескова спросили, как Кремль может прокомментировать приговор Жене Беркович и Светлане Петрийчук. Он ответил: «Никак»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать приговор режиссерке Жене Беркович и драматургу Светлане Петрийчук, которых приговорили к шести годам колонии по делу об «оправдании терроризма».

На брифинге представителю президента задали вопрос, как в Кремле могли бы прокомментировать приговор Беркович и Петрийчук и реакцию на него.

«Никак. Вы знаете, что в Кремле мы никогда не комментируем решения суда. Не будем делать это и сейчас», — ответил Песков.

8 июля судья 2-го Западного окружного военного суда Юрий Массин приговорил Женю Беркович и Светлану Петрийчук к шести годам колонии общего режима по делу об «оправдании терроризма» (часть 2 статьи 205.2 УК). Уголовное дело против них завели из-за спектакля «Финист ясный сокол». По версии следствия, спектакль, в котором рассказывается о девушках из России, уезжающих за женихами в Сирию, оправдывает терроризм. Адвокаты Беркович и Петрийчук заявили, что будут обжаловать приговор.

Решение суда раскритиковали многие общественные и культурные деятели. Среди них — режиссер Кирилл Серебренников, журналистки Катерина Гордеева и Ксения Собчак, писатели Дмитрий Быков и Борис Акунин, председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков и другие.

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