Турецкого футболиста Мериха Демирала дисквалифицировали за «волчий салют», показанный после матча с Австрией

УЕФА дисквалифицировал защитника сборной Турции Мериха Демирала на два матча за жест , который он показал после матча с Австрией в 1/8 финала Евро-2024.

Таким образом, Демирал пропустит субботний матч четвертьфинала против сборной Нидерландов, а также полуфинал Евро-2024, если Турция туда попадет.

В числе официальных причин отстранения названы «использование спортивных мероприятий для проявлений неспортивного характера» и «порча репутации футбола».

Также УЕФА оштрафовал на 30 тысяч евро англичанина Джуда Беллингема, который после гола в ворота Словении помахал рукой возле паха. Беллингем получил условную дисквалификацию сроком на один год, то есть он сможет сыграть в четвертьфинале со Швейцарией.

Жест Демирала привел к дипломатическому скандалу между Германией, где проходит Евро-2024, и Турцией. Министерства иностранных дел этих государств вызвали послов друг друга: Анкара обвинила власти Германии в ксенофобии, в то время как в Берлине заявили, что «символам турецких правых экстремистов не место на наших стадионах».

Сам Демирал после матча с Австрией (Турция победила 2:1 благодаря двум его голам) разместил на своей странице в соцсети икс фото, где он показывает «волчий салют» с подписью: «Как счастлив тот, кто может назвать себя турком».

Турция вышла в четвертьфинал чемпионата Европы впервые с 2008 года. Ожидается, что на матч против Нидерландов в Берлине приедет президент Реджеп Эрдоган, который из-за этого отменил запланированную ранее поездку в Азербайджан.

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