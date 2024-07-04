МИД Германии вызвал посла Турции из-за того, что турецкий футболист на Евро-2024 показал ультранационалистическое «волчье приветствие»

МИД Германии объявил 4 июля, что вызвал посла Турции. «Как хозяева Евро-2024, мы хотим, чтобы спорт объединял», — говорится в сообщении министерства в соцсети X (бывший твиттер).

Вызов посла связывают с тем, что турецкий футболист Мерих Демирал имитировал пальцами форму волчьей головы после того, как забил гол во время матча против Австрии на чемпионате Европы по футболу 2 июля.

Показанный жест ассоциируют с «Серыми волками», ультранационалистическим молодежным отделением Партии националистического движения Турции. Жест запрещен в Австрии, группа «Серые волки» запрещена в разных странах мира, например, во Франции, а Российский совет по международным делам считает организацию экстремистской. В Германии «волчье приветствие» не запрещено, при этом правоохранительные органы ведут наблюдение за группой.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер раскритиковала жест Мериха Демирала. «Символам турецких правых экстремистов не место на наших стадионах. Использование чемпионата Европы по футболу в качестве платформы для расизма совершенно неприемлемо. Мы ожидаем, что УЕФА расследует это дело и рассмотрит возможность применения санкций», — заявила она в соцсети X 3 июля. В тот же день УЕФА начал дело против Мериха Демирала.

Посла Турции вызвали в МИД Германии на следующий день после того, как в МИД Турции вызвали немецкого посла, указывает Reuters. Из-за ситуации с Демиралом МИД Турции обвинили власти Германии в ксенофобии и назвал расследование УЕФА неприемлемым. Власти Турции заявили, что показанный жест — исторический и культурный символ, который не направлен против кого-либо.

По данным источников немецкого телеканала NTV, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приедет в Германию на матч четвертьфинала Евро-2024, в котором встретятся сборные Турции и Нидерландов. Матч пройдет 6 июля в Берлине. Ради этого Эрдоган отменил запланированную поездку в Азербайджан. Посольство Турции в Берлине подтвердило эти сообщения, но заявило, что не знает об официальной программе Эрдогана, пишет Reuters.

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