Мэр Орска, затопленного во время паводка, все-таки ушел в отставку

Мэр Орска, пострадавшего от весеннего наводнения, Василий Козупица покинул свой пост.

«Губернатор Оренбургской области Денис Паслер отправил в отставку главу Орска Василия Козупицу. Денис Паслер провел рабочую встречу с главой Орска и удовлетворил его прошение об отставке», — цитирует РИА Новости сообщение правительства региона.

Формально вопрос об отставке Козупицы 10 июля еще должен рассмотреть Орский городской совет депутатов и назначить дату конкурса по отбору кандидатур на должность мэра.

В начале мая Козупица говорил, что не покинет свой пост, так как уйти в отставку, не разобравшись с последствиями наводнения, «будет не по-человечески, не по-государственному».

Орск весной 2024 года стал одним из наиболее пострадавших из-за паводка населенных пунктов в Оренбургской области. В городе разрушилась защитная дамба, затоплены оказались тысячи домов.

После наводнения на сайте Change.org появилась петиция с требованием об отставке Козупицы. Ее подписали более трех тысяч человек.

Соратники Алексея Навального опубликовали расследование о сыне мэра Орска, который купил квартиру в элитном жилом комплексе в Дубае. Кроме того, в соцсетях распространилось видео со встречи главы Орска с жителями затопленных домов. На нем вдова участника войны в Украине отчитывает Козупицу за бездействие во время паводка.

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