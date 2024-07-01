Спрос на туры в Крым снизился почти на 30% после ракетной атаки ВСУ

Спад бронирований на туры в Крым спустя неделю после ракетного удара ВСУ, в результате которого обломки ракеты упали на пляж Учкуевка в Севастополе, составил 25–30%, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

При этом по сравнению с прошлым годом покупка туров в Крым значительно выросла. Но если неделю назад, до ракетного удара, прирост, по данным платформы для отелей Travelline, составлял 53%, то сейчас — 24%.

В компании «Алеан» сообщили, что в первые дни после удара доля аннулирований была выше обычной, однако к середине недели «ситуация пришла в норму».

Кроме того, туроператоры отмечают много запросов на перебронирования с Севастополя на другие части Крыма. «Думаю, будет заметный отток туристов из Севастополя и западной части полуострова на южное — Ялта, Алушта, Гаспра, а также восточное побережья — прежде всего, Судак. Здесь открылся большой арт-центр „Тавриды“, где проходят фестивали и происходит много интересного. И здесь, с точки зрения туристов, безопаснее», — говорит директор по связям с общественностью «Интуриста» Дарья Домостроева.

На август и первые два месяца осени уровень бронирования отелей в Крыму также остается пока высоким и превышает прошлогодние показатели в два-три раза, отмечают в РСТ.

23 июня Севастополь подвергся обстрелу. Минобороны России сообщало, что удар был нанесен американскими ракетами ATACMS, «снаряженными кассетными боевыми частями». Обломки сбитых ракет упали на пляж Учкуевка, где отдыхали местные жители. Погибли четыре человека, в том числе двое детей, более 150 человек пострадали.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя ракетный удар, заявил, что в аннексированном Крыму не может быть «никаких пляжей, туристических зон и других фиктивных признаков мирной жизни». «Крым — это также большой военный лагерь и склад, с сотнями прямых военных целей, который россияне цинично пытаются маскировать и закрывать собственными гражданскими», — сказал Подоляк.

Спустя несколько дней российский губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что городские пляжи закрывать не будут, назвав это «трудноисполнимой мерой», но рекомендовал жителям временно отказаться от посещения некоторых из них. Кроме того, он пообещал доработать систему оповещения о тревоге. После атаки на пляж местные жители, а также ряд российских «военкоров» раскритиковали не сработавшую во время обстрела систему оповещения о воздушной тревоге и отсутствие укрытий.

удар по севастополю

Ракетный удар по Севастополю. Погибли четыре человека, более 140 ранены Обломки одной из сбитых ракет упали на пляж

удар по севастополю

Ракетный удар по Севастополю. Погибли четыре человека, более 140 ранены Обломки одной из сбитых ракет упали на пляж