Российский губернатор Севастополя заявил, что пляжи закрывать не будут, несмотря на обстрелы. Но от посещения некоторых из них посоветовал отказаться

Пляжи в Севастополе закрывать не будут, но от посещения некоторых из них лучше временно отказаться. Об этом заявил губернатор аннексированного Севастополя Михаил Развожаев по итогам специального заседания городского Заксобрания по теме недавней ракетной атаки ВСУ по городу.

По его словам, закрытие пляжей — «трудноисполнимая мера».

«Пляжи Северной стороны [Севастополя], которые не оборудованы укрытиями, которые не имеют капитальных строений, в настоящее время повышенную опасность представляют. Поэтому время нахождения там, конечно, необходимо минимизировать, а лучше отказаться от посещения на время, пока там не будут установлены защитные конструкции», — сказал Развожаев.

Он также пообещал доработать систему оповещения с учетом того, что город атакуют с помощью баллистических ракет. Развожаев отметил, что раньше запускаемые ракеты «давали около 20 минут и люди имели возможность спуститься в укрытия», то теперь в случае с баллистическими ракетами есть «где-то две минуты, чтобы человек занял позицию, позволяющую минимизировать ущерб».

23 июня Севастополь подвергся ракетному удару ВСУ. Минобороны России сообщало, что удар был нанесен американскими ракетами ATACMS, «снаряженными кассетными боевыми частями». Обломки сбитых ракет упали на пляж Учкуевке, где находились мирные жители. В результате обстрела погибли четыре человека, в том числе двое детей, более 150 человек пострадали.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя ракетный удар по Севастополю, заявил, что в Крыму не может быть «никаких пляжей, туристических зон и других фиктивных признаков мирной жизни», так как это оккупированная территория, где находятся «сотни военных целей». По его мнению, российские власти «цинично пытаются маскировать и закрывать» эти цели собственными гражданскими, которые, в свою очередь, являются «гражданскими оккупантами»

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