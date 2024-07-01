Канье Уэст (он же Йе) улетел из Москвы

Рэпер Канье Уэст, сменивший несколько лет назад имя на Йе, улетел из Москвы. Телеканал РЕН опубликовал в своем телеграм-канале фото посадочного талона на имя Йе на рейс Turkish Airlines в Берлин, вылетевший в ночь на 1 июля.

О том, что рэпер находится в Москве, 30 июня писали российские СМИ в диапазоне от телеграм-каналов до государственного информагентства ТАСС.

В столицу России, как сообщалось, Йе приезжал на день рождения Гоши Рубчинского, главного дизайнера бренда уличной одежды Yeezy, принадлежащего рэперу. Рубчинскому 29 июня исполнилось 40 лет.

Появлялась информация, что Йе собирается дать концерт в Москве, которую не подтверждали ни организаторы выступлений зарубежных артистов, ни администрация «Лужников», называвшихся в качестве возможной площадки. Несмотря на это, на сервисе «Авито» появились объявления с предложением купить билеты на выступление Йе в Москве по цене от 850 до 3500 рублей. «Авито» такие объявления пыталось блокировать.

Канье Уэст ранее неоднократно делал провокационные заявления, в том числе антисемитские, из-за чего соцсети Instagram и X (бывший твиттер) блокировали его аккаунты. Рэпер также открыто симпатизировал Владимиру Путину и говорил, что хочет с ним встретиться.

После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину западные артисты перестали приезжать в Россию, с российского рынка ушли музыкальные мейджор-лейблы и крупнейшие стриминговые сервисы.

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