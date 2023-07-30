X (ранее известный как Twitter) восстановил аккаунт Йе (известного как Канье Уэст)

Социальная сеть X, ранее известная как , восстановила заблокированный ранее аккаунт рэпера Канье Уэста, сменившего имя на .

Как пишет The Wall Street Journal, аккаунт восстановили 29 июля примерно через восемь месяцев после того, как в декабре 2022 года его заблокировали за подстрекательство к насилию. В компании X сообщили, что рэпер не сможет монетизировать свой аккаунт, а рядом с его сообщениями не будет появляться реклама.

По словам источника WSJ, компания восстановила учетную запись Уэста после того, как он заверил, что не станет использовать соцсеть, чтобы распространять антисемитские или другие неподобающие высказывания.

На момент публикации заметки в аккаунте Уэста не появилось новых сообщений. Сам рэпер и его представители не комментировали решение компании.

Компания Twitter в декабре 2022 года заблокировала аккаунт Канье Уэста после того, как он опубликовал пост со свастикой и дал интервью конспирологу Алексу Джонсу. Впервые аккаунт Уэста заблокировали 9 октября из-за антисемитского твита, но после того, как основатель Tesla и SpaceX Илон Маск стал владельцем Twitter, страницу разблокировали.

Илон Маск купил Twitter в октябре 2022 года, заявив, что намерен перестроить убыточную, по его словам, компанию. За несколько недель до завершения сделки Маск говорил, что покупка ускорит его стремление создать «приложение для всего» под названием «X» на три-пять лет. В апреле 2023 года другая компания Маска X Corp. поглотила Twitter.

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