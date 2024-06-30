Йе (более известный как Канье Уэст) приехал в Москву

Рэпер Канье Уэст, сменивший имя на , приехал в Москву. Первой об этом сообщила продюсер Яна Рудковская.

Утром 30 июня Рудковская написала в телеграм-канале: «Канье Уэст уже в Москве! Это — супер-новость! Остановился в самом сердце столицы! Скрестили пальцы по шоу в „Лужниках“!»

Журнал «Москвичка», который выпускает «Издательство редких книг», основанное пропагандисткой Кристиной Потупчик, опубликовал видеозапись, на которой, как утверждается, показано, как рэпер идет по подземному переходу у «Охотного ряда» в Москве. Из записи неясно, что на видео действительно показан Канье Уэст.

По данным «Москвички», Baza и Mash, Канье Уэст прилетел в Москву на день рождения Гоши Рубчинского, главного дизайнера бренда уличной одежды Yeezy, принадлежащего рэперу. Рубчинскому 29 июня исполнилось 40 лет. Коллега Рубчинского Алена Ткач подтвердила телеканалу РЕН, что Уэст приехал на день рождения дизайнера. Об этом же агент Рубчинского сказал телеграм-каналу Shot.

Президент корпорации-организатора концертов PMI Евгений Финкельштейн сказал РИА Новости, что не знает, зачем Канье Уэст приехал в Москву. В пресс-службе «Лужников» сообщили РБК, что никаких заключенных договоров по возможному концерту Канье Уэста в «Лужниках» нет. В мае «Лужники» уже опровергали информацию о концерте Уэста в Москве. Тогда телеграм-каналы писали, что шоу якобы запланировано на 8 июня.

Канье Уэст ранее неоднократно делал антисемитские заявления, из-за чего соцсети Instagram и X (бывший твиттер) блокировали его аккаунты. Рэпер также симпатизировал Владимиру Путину и говорил, что хочет с ним встретиться.

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