Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью журналистке The Philadelphia Inquirer Труди Рубин, что Киев может провести мирные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным только через посредников. Слова Зеленского приводит «Украинская правда»

Украина может найти модель, в которой можно находить решения. Модель такая была применена впервые на примере , когда Украина договаривалась не с Россией, а с ООН и Турцией. Они, в свою очередь, взяли на себя ответственность договариваться с нами, а затем соответствующее соглашение подписывать с РФ. И так оно сработало: два зеркальных соглашения, между которыми есть ООН и Турция. <…>

Так же и в территориальной целостности, и в энергетике, и в судоходстве может быть использована соответствующая модель, когда страны с разных континентов готовят решение по тому или иному кризису. А потом этот документ, если он устраивает Украину, так же должен разбираться с представителями РФ.

Зеленский отметил, что «пока у нас есть только такая модель».

Владимир Путин, выступая 14 июня перед руководством МИД РФ, заявил, что Россия готова прекратить боевые действия в Украине при выполнении нескольких условий. Среди них: Украина должна начать полный вывод войск с территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, а также официально заявить об отказе от планов по вступлению в НАТО. Кроме того, Украина, по мнению Путина, должна признать статус Крыма, Севастополя, Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей как субъектов РФ, а Запад — снять санкции с России.

Владимир Зеленский назвал условия Путина по прекращению боевых действий и началу мирных переговоров «ультиматумом, которому нельзя доверять». «Это ультимативные послания, которые ничем не отличаются от тех, что были раньше», — сказал президент Украины. По его мнению, Путин «не остановится».

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