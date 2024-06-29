Собственницу здания во Фрязино, где в результате пожара погибли шесть человек, отправили под домашний арест

Тверской районный суд Москвы отправил под домашний арест Татьяну Белоусову, собственницу здания в подмосковном городе Фрязино, где при пожаре погибли шесть человек, сообщает пресс-служба судов города.

Белоусовой предъявили обвинение по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 3 статьи 238 УК). Максимальное наказание по статье предусматривает до десяти лет лишения свободы.

По версии следствия, Белоусова «вступила в преступный сговор» с другими фигурантами дела с целью извлечения материальной выгоды от сдачи помещений в аренду. При этом они, как говорится в сообщении суда, «достоверно знали» о наличии в здании нарушений требований пожарной безопасности: неисправности системы пожаротушения, сигнализации, оповещения, заблокированных пожарных выходов, отсутствия систем пожаротушения, отсутствия средств пожаротушения.

«Собственница предоставила организации право для сдачи помещений в аренду коммерческим организациям. Заместитель директора в этой организации осуществлял фактическое управление помещениями, а его знакомый подыскивал арендаторов, заключал с ними договоры субаренды, отвечал за ремонт и расчеты с ресурсо-поставляющими организациями», — говорится в сообщении прокуратуры Московской области.

Белоусова признала вину и согласилась работать со следствием. Это, а также наличие у подозреваемой двух несовершеннолетних детей, стало основанием для назначения домашнего ареста. Двух других фигурантов дела — заместителя генерального директора компании «Исприн» Юрия Фомина и бизнесмена Антона Спешилова — суд отправил в СИЗО.

Пожар в бывшем здании НИИ «Платан» во Фрязино начался днем 24 июня. Площадь возгорания составила пять тысяч квадратных метров. Потушить пожар удалось лишь на следующий день. Вечером 25 июня здание вновь загорелось, однако на этот раз пожар удалось быстро потушить.

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