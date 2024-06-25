В подмосковном Фрязино вновь загорелось офисное здание, при пожаре в котором погибли шесть человек

В подмосковном городе Фрязино вновь начался пожар в офисном здании, где накануне погибли люди. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы.

Собеседник агентства заявил, что горят два верхних этажа здания. По предварительным данным, людей внутри здания нет.

«Силы и средства [МЧС] на место выехали, работают. Причины повторного возгорания устанавливаются», — сообщили РБК в подмосковном управлении МЧС.

ТАСС со ссылкой на оперативные службы пишет, что существует угроза обрушения здания.

Пожар в офисном здании во Фрязино начался днем 24 июня. Огонь охватил здание с пятого по восьмой этаж. Площадь возгорания составила пять тысяч квадратных метров. Утром 25 июня в МЧС отчиталось, что спасатели полностью ликвидировали пожар. По данным Следственного комитета РФ, в результате пожара погибли шесть человек. В ведомстве отметили, что точное число погибших устанавливается.

Изначально СМИ и подмосковные власти сообщили, что загорелось административное здание научно-исследовательского института «Платан». Однако в пресс-службе холдинга «Росэлектроника» заявили, что загоревшееся здание не имеет отношения к НИИ. По их данным, в конце 1990-х годов здание перешло в частную собственность.

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