В промзоне подмосковного Фрязино загорелось многоэтажное офисное здание. Погибли восемь человек Пытаясь спастись, люди выпрыгивали из окна

Телеграм-канал губернатора Московской области Андрея Воробьева

В офисном здании на территории промышленной зоны в подмосковном Фрязино произошел сильный пожар. В управлении МЧС России по Подмосковью сообщили, что днем 24 июня возгорание произошло в восьмиэтажном здании по адресу Заводской проезд, дом 2. Причины пожара неизвестны. Когда пожарные прибыли на место, пятый этаж здания был сильно задымлен. Телеграм-каналы опубликовали видео, как на одном из верхних этажей люди выглядывают из окон и машут руками, привлекая внимание спасателей.

В видео ниже есть мат.

В МЧС заявили, что идет спасательная операция, а к тушению пожара привлекли более 130 сотрудников и 50 единиц техники, включая вертолеты. Однако к 19:00 по Москве площадь возгорания увеличилась до пяти тысяч квадратных метров, а в здании произошел взрыв. Как утверждается, взорвался газовый баллон. Собеседник РИА Новости в экстренных службах рассказал, что четыре этажа полностью выгорели. Внутри обрушилась часть конструкций.

По предварительным данным, восемь человек погибли при пожаре, пишут ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подтвердил гибель двух человек. По его словам, еще три человека, включая двух пожарных, пострадали. Один из пострадавших доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Пожарные отравились угарным газом. Они получили помощь на месте, отказавшись от госпитализации. По факту гибели людей Следственный комитет России возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (часть 3 статьи 109 УК).

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Телеграм-каналы опубликовали видео, как один из заблокированных в горящем здании людей прыгнул из окна. В ролике видны еще несколько человек, а за ними — разгорающийся пожар. Когда пламя охватывает все помещение, еще один человек падает из окна. На других кадрах люди в задымленном здании выбивают окна, чтобы спастись от дыма и огня. Телеграм-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на очевидцев сообщил, что люди, выбивавшие окна, ждали спасателей с 14:30, а затем, предположительно, выпрыгнули из окна, оказавшись в безвыходной ситуации. В МЧС заявили, что одного человека удалось спасти, но в здании могли оставаться еще девять человек.

Изначально СМИ и власти региона сообщили, что загорелось административное здание научно-исследовательского института «Платан». Однако в пресс-службе холдинга заявили, что загоревшееся здание не имеет отношения к НИИ. «Горящее здание не имеет отношения к нашей организации и в целом к оборонной промышленности. В конце 1990-х годов оно перешло в частную собственность», — говорится в сообщении компании.

«Важные истории» со ссылкой на данные из базы СПАРК пишут, что юридическое лицо НИИ «Платан» как минимум до конца 2023 года было зарегистрировано по адресу Заводской проезд, дом 2 — там, где, как сообщало МЧС, произошел пожар. Затем адрес фирмы изменили на Восточную Заводскую промышленную, дом 16 — это здание соседствует с загоревшимся. На фото из «Яндекс.Карт», которые были сделаны в 2021 году, на здании, которое сейчас тушат пожарные, видны таблички «Акционерное общество „НИИ Платан“» и «Особая экономическая зона „Исток“». В мае 2024 года, по информации журналистов, юрлицо НИИ «Платан» прекратило деятельность и присоединилось к юрлицу .

НИИ «Платан», как утверждается, занимался производством электронных деталей и радиокомпонентов. Он также производил красители, пигменты и неорганические химические вещества. По данным «Важных историй», разработки НИИ использовались в оборонной промышленности. В частности, «Платан» заключил несколько контрактов с Минобороны РФ на поставку электронно-лучевых приборов.

Очевидцы пожара рассказали телеграм-каналу Shot, что в здании «сгорели миллионы» рублей. По их словам, там находились разные производства: цеха по металлообработке, различные конвейеры, сварочные и токарные цеха, мебельное производство, а также фирма, занимающаяся промышленными стиральными машинами. Shot также опубликовал комментарий, как утверждается, арендатора помещения в сгоревшем здании. Мужчина на видео заявил, что здание было старым и зимой там периодически были проблемы с отоплением. Его сотрудник, находившийся во время пожара в здании, рассказал, что люди предупреждали друг друга о возгорании криком.

Собеседник ТАСС в оперативных службах сообщил, что большая часть помещений загоревшегося административного здания НИИ «Платан» сдается в аренду. Всего в здании зарегистрировано 33 организации. Источник агентства предположил, что пожар мог начаться в одном из таких помещений.

По данным из базы СПАРК, последняя проверка на соблюдение требований пожарной безопасности в бывшем здании НИИ «Платан» проводилась в 2017 году. Тогда было выявлено 13 нарушений требований пожарной безопасности, в том числе отсутствие систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией. Также было установлено, что часть путей эвакуации были захламлены. Как пояснили ТАСС в органах надзора, «отсутствие проверок, вероятней всего, связано с мораторием на проверки».