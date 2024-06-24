В подмосковном Фрязино загорелось здание НИИ «Платан». Внутри находятся люди

На территории научно-исследовательского института «Платан» в подмосковном городе Фрязино произошел пожар, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

В управлении МЧС России по Подмосковью уточнили ТАСС, что пожар произошел по адресу: Заводской проезд, дом 2. «На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось сильное задымление на пятом этаже восьмиэтажного здания. Пожарными подразделениями организовано спасение людей, находящихся на верхних этажах. Силы и средства привлекаются по повышенному, третьему, рангу», — заявил собеседник агентства.

Телеграм-канал «Осторожно, Москва» опубликовал видео горящего здания. На одном из этажей, где произошел пожар, из окон выглядывают люди. По данным МЧС России, девять человек могут находиться в горящем здании. Одного человека спасли.

Внимание, в видео есть мат.

По информации телеграм-канала Baza, пожар начался на 5-6 этажах, в кабинетах корпуса планировки и проектирования. Что стало причиной пожара, не уточняется.

Научно-исследовательский институт «Платан» занимается производством электронных деталей и радиокомпонентов.