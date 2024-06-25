В подмосковном Фрязино потушили пожар в офисном здании. По версии СК, он возник из-за неисправной проводки. Погибли шесть человек

МЧС России объявило утром 25 июня, что спасатели полностью ликвидировали пожар в многогоэтажном офисном здании на территории промышленной зоны в подмосковном Фрязино.

Пожар потушили около 11 утра 25 июня. О ликвидации открытого горения МЧС отчиталось накануне вечером, в 21:54.

Пожар в офисном здании по адресу Заводской проезд, дом 2, возник около 14:00 24 июня. Огонь охватил здание с пятого по восьмой этаж. Площадь возгорания составила пять тысяч квадратных метров.

Очевидцы рассказали ТАСС, что здание во Фрязино, где возник пожар, находилось в аварийном состоянии. Также очевидцы заявили, что после возгорания в здании не сработала пожарная сигнализация.

По данным Следственного комитета РФ, в результате пожара погибли шесть человек. В ведомстве отметили, что точное число погибших устанавливается. Ранее ТАСС и «Интерфакс» сообщали, что, по данным экстренных служб, погибли восемь человек.

В СК добавили, что следователи рассматривают в качестве одной из возможных версий пожара неисправность электропроводки. Расследование уголовного дела, возбужденного по статье о причинении смерти по неосторожности, продолжается.

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