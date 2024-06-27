Суд в Подмосковье арестовал двух фигурантов дела о пожаре в офисном здании во Фрязино

Щелковский районный суд Московской области отправил под арест заместителя генерального директора компании «Исприн» Юрия Фомина и бизнесмена Антона Спешилова по делу о пожаре в бывшем здании НИИ «Платан» во Фрязино, сообщают ТАСС и «Коммерсант».

Фигурантам дела предъявили обвинение по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 3 статьи 238 УК).

По данным СК, компанию «Исприн» привлекли к управлению зданием в 2021 году. Следствие считает, что Фомин вступил в сговор с представителем собственника здания Спешиловым для сдачи помещений в аренду. При этом фигуранты дела не обеспечили безопасность для съемщиков, не следили за состоянием электроповодки и пожарной безопасностью, говорилось в заявлении СК.

В ходе судебного заседания адвокат Фомина настаивал на избрании для своего подзащитного меры пресечения в виде домашнего ареста. По версии защиты, соблюдение правил безопасности находилось в ответственности арендатора, а не управляющей компании.

Спешилов также просил об избрании меры пресечения, не связанной с лишением свободы. В суде он рассказал, что во время пожара погиб его отец. «В момент пожара выполнил гражданский долг, дал команду человеку, который всех уведомил, вывели всех людей, которых смогли. Все те, кто погиб в этой трагедии, — мои знакомые. Я заинтересован оказывать содействие в расследовании», — заявил он.

Пожар в офисном здании во Фрязино начался днем 24 июня. Огонь охватил здание с пятого по восьмой этаж. Площадь возгорания составила пять тысяч квадратных метров. Потушить пожар удалось лишь на следующий день. По данным Следственного комитета РФ, в результате произошедшего погибли шесть человек. Вечером 25 июня здание вновь загорелось, однако пожар удалось быстро потушить. На следующий день СК отчитался о задержании двух фигурантов дела.

Подробнее о пожаре

В промзоне подмосковного Фрязино загорелось многоэтажное офисное здание. Погибли шесть человек Пытаясь спастись, люди выпрыгивали из окна

Подробнее о пожаре

В промзоне подмосковного Фрязино загорелось многоэтажное офисное здание. Погибли шесть человек Пытаясь спастись, люди выпрыгивали из окна