СК задержал арендодателя и представителя собственника здания во Фрязино, при пожаре в котором погибли шесть человек

Следственный комитет задержал заместителя генерального директора компании «Исприн» и представителя собственника офисного здания во Фрязино, при пожаре в котором погибли шесть человек.

Компанию «Исприн» привлекли к управлению зданием в 2021 году после банкротства умершего собственника. Заместитель генерального директора компании, как утверждает следствие, «вступив в сговор с представителем собственника», сдавал помещения в здании в аренду, не обеспечив безопасность.

В здании не было контроля технического состояния электропроводки и нарушались требования пожарной безопасности, говорится в сообщении СК. В результате этого 24 июня на пятом этаже здания начался пожар, причиной которого предположительно стала неисправность электропроводки.

При пожаре погибли шесть человек. Причиной гибели людей СК, в частности, называет отсутствие систем сигнализации, оповещения и пожаротушения, а также блокировку пожарных выходов.

Заместитель гендиректора компании «Исприн» и представитель собственника здания задержаны в рамках дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 3 статьи 238 УК). Их статус в деле СК не уточняет. Максимальное наказание по той части статьи, которая приводится в сообщении ведомства, составляет до десяти лет лишения свободы.

пожар во фрязино

В промзоне подмосковного Фрязино загорелось многоэтажное офисное здание. Погибли шесть человек Пытаясь спастись, люди выпрыгивали из окна

пожар во фрязино

В промзоне подмосковного Фрязино загорелось многоэтажное офисное здание. Погибли шесть человек Пытаясь спастись, люди выпрыгивали из окна