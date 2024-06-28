Глава Минобороны РФ заявил о «мерах оперативного реагирования» в ответ на полеты американских беспилотников над Черным морем

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил Генштабу «внести предложения по мерам оперативного реагирования» на полеты американских беспилотников над Черным морем.

В заявлении, распространенном Минобороны, говорится о «возросшей интенсивность полетов стратегических беспилотных летательных аппаратов США над акваторией Черного моря, которые осуществляют разведку и целеуказания высокоточному оружию, поставляемому вооруженным силам Украины западными государствами, для нанесения ударов по объектам России».

Полеты беспилотников Минобороны РФ расценивает как провокации и считает, что они «свидетельствуют о все большей вовлеченности США и стран НАТО в конфликт на Украине на стороне киевского режима».

Такие полеты кратно повышают вероятность инцидентов в воздушном пространстве с летательными аппаратами Воздушно-космических сил России, что увеличивает риск прямой конфронтации альянса с Российской Федерацией. Ответственность за это будут нести страны НАТО.

Заявление Минобороны появилось спустя несколько дней после того, как неофициальные источники сообщили о сбитом над Черным морем американском дроне Global Hawk. Официально эта информация на момент публикации новости ни Россией, ни США подтверждена не была.

В марте 2023 года американский беспилотник MQ-9 разбился в Черном море после того, как столкнулся с российским Су-27 над нейтральными водами. Судя по видео США, дрон упал, когда российский истребитель сбросил перед ним топливо. В Минобороны РФ утверждали, беспилотник перешел в неуправляемый полет и разбился «в результате резкого маневрирования».

Экипаж истребителя Су-27 наградили российскими орденами Мужества. Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби тогда прокомментировал это так: «Я не понимаю, почему они присудили награду за храбрость летчику, который, в худшем случае, злонамеренно подвергал себя и американскую собственность большому риску, а в лучшем — просто идиот».

После инцидента с MQ-9 Минобороны РФ неоднократно сообщало, что поднимало авиацию на перехват беспилотников стран НАТО над Черным морем.

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