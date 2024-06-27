Зеленский: Украина не хочет «затягивать войну»

Украина не хочет «затягивать войну», а план мирного урегулирования конфликта, разработанный совместно с украинскими союзниками, должен быть подготовлен в течение нескольких месяцев, заявил на пресс-конференции в Брюсселе президент Владимир Зеленский. Запись опубликовал глава Евросовета Шарль Мишель.

«У нас не так много времени, потому что у нас много раненых и убитых на поле боя, а также среди гражданских. Поэтому мы не хотим, чтобы эта война продолжалась годами», — заявил Зеленский.

Президент добавил, что Украина планирует подготовить мирный план ко второму саммиту мира. Где и когда пройдет вторая встреча, Зеленский не уточнил.

Ранее заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква сообщил агентству «Интерфакс-Украина», что второй саммит планируется провести до конца 2024 года. Глава Офиса Андрей Ермак говорил, что на встречу могут пригласить Россию.

Перед этим о возможности участия российских представителей в следующем саммите заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «Идея в том, чтобы следующий саммит стал завершением войны. И, конечно, нам нужна за столом переговоров и другая сторона. Это очевидно», — говорил он.

Позднее Кулеба уточнил, что участие России возможно по формату Черноморской зерновой инициативы — тогда переговоры велись при посредничестве Турции и ООН.

Саммит мира прошел с 15 по 16 июня в Бюргенштоке в Швейцарии. Его инициировала Украина для обсуждения «формулы мира» — документа, пункты которого, по мнению Киева, необходимо выполнить для завершения российско-украинской войны.

На встрече обсуждались только три пункта инициативы: ядерная безопасность, продовольственная безопасность, а также обмен пленными и возвращение депортированных украинских детей. В мероприятии приняли участие представители более 90 стран, итоговую декларацию подписали 85 государств.

Накануне саммита президент России Владимир Путин представил свои условия для прекращения боевых действий. Требования президента включали: вывод украинских войск с территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей; отказ Украины от вступления в НАТО; признание Киевом аннексированных регионов субъектами РФ; отмену санкций. Зеленский назвал требование Путина «ультиматумом, которому нельзя доверять».

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