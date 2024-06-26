Арестованы шестеро сыновей бывшего главы Сергокалинского района Дагестана. Их отца Магомеда Омарова задержали после терактов в Махачкале и Дербенте

Сыновей бывшего главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, которого уволили после терактов в регионе, арестовали по протоколам о мелком хулиганстве (часть 1 статьи 20.1 КоАП), сообщают РИА Новости и ТАСС со ссылкой на источники.

По данным ТАСС, административные сроки от двух до 13 дней назначили шестерым сыновьям Омарова. В чем именно их обвинили, не уточняется.

В сети также распространилось видео, в котором, как утверждается, сыновья Омарова просят прощения за своих родственников, участвовавших в теракте. В ролике фигурируют только пять человек.

Магомеда Омарова задержали вечером 23 июня в связи с возможным участием его родственников в нападениях в Махачкале и Дербенте. «Интерфакс» со ссылкой на источники писал, что среди погибших боевиков были два сына и племянник главы Сергокалинского района. По данным ТАСС, в теракте участвовал сын Омарова и два племянника его супруги.

Самого Омарова 25 июня арестовали на десять суток по статье о мелком хулиганстве. Источники ТАСС сообщали, что ему могут предъявить обвинение в пособничестве террористам.

Нападения в Дербенте и Махачкале произошли 23 июня. Боевики атаковали две православные церкви, синагогу и пост ДПС. Еще одно нападение произошло в селе Сергокала в 80 километрах от Дербента. По последним данным, в результате нападений погибло более 20 человек, включая полицейских и сотрудника Росгвардии. Глава Дагестана Сергей Меликов отправил Магомеда Омарова в отставку на следующий день после теракта.

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