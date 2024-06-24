Глава Дагестана отправил в отставку главу Сергокалинского района. Его сыновей подозревают в нападениях в Махачкале и Дербенте

Глава Дагестана Сергей Меликов объявил об освобождении от должности главы Сергокалинского района Магомеда Омарова, сыновей которого подозревают в участии в теракте, передают ТАСС и РИА Новости.

«Я считаю, что здесь ответственность должна быть полная <…> Какие-то вещи, которые можно прокомментировать с учетом степени его вины или участия в произошедшей трагедии, я не буду — это задача следственных органов. Но если его участие будет подтверждено, то и ответственность будет полной», — сказал Меликов (цитата по РИА Новости).

Накануне Магомеда Омарова задержали в связи с участием его сыновей в нападениях в Махачкале и Дербенте, сообщал ТАСС со ссылкой на правоохранителей. По данным телеграм-канала Baza, в теракте участвовали сыновья Омарова Осман и Адиль, а также его племянник Абдусамад Амадзиев.

На допросе Омаров, как пишет Baza, рассказал, что несколько лет знал о том, что его сыновья и племянник были ваххабитами. По словам Омарова, он не общался с сыновьями в последние годы.

В теракте, как пишет РИА Новости, ссылаясь на правоохранителей, также участвовал еще один племянник Омарова — Али Закаригаев, убитый во время контртеррористической операции.

23 июня в Дербенте и Махачкале боевики напали на две православных церкви, синагогу и пост ДПС рядом с еще одной синагогой. Спустя несколько часов еще одно нападение произошло в селе Сергокала в 80 километрах от Дербента, где боевики напали на автомобиль.

По последним данным, при терактах в Махачкале и Дербенте погибли 20 человек, в числе которых было не менее 15 полицейских. При нападении на церковь в Дербенте был убит 66-летний священнослужитель, протоиерей Николай (Николай Котельников). Пострадали при терактах еще 46 человек.

В ходе контртеррористической операции, проводившейся с вечера 23 июня, были убиты шесть человек, заявил глава Дагестана Сергей Меликов. В числе убитых — сыновья Омарова.

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Теракты в Дагестане. Боевики атаковали церкви и синагоги. Погибли 20 человек, в том числе священник

теракты в дагестане. главное

Теракты в Дагестане. Боевики атаковали церкви и синагоги. Погибли 20 человек, в том числе священник