Бывшего главу Сергокалинского района арестовали на 10 суток по делу о мелком хулиганстве. Его сыновей подозревают в нападениях в Дагестане

Ленинский районный суд Махачкалы арестовал на 10 суток бывшего главу Сергокалинского района Магомеда Омарова, сыновей которого подозревают в участии в теракте в Дагестане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарему Мамаеву.

Омарова арестовали по административной статье о мелком хулиганстве (часть 1 статьи 20.1 КоАП). В чем именно его обвинили, Мамаева не уточнила.

Источник ТАСС в правоохранительных органах Дагестана заявил, что Омарову могут предъявить обвинение в пособничестве террористам.

Магомеда Омарова задержали вечером 23 июня в связи с возможным участием его сыновей — Османа и Адиля Омаровых — в нападениях в Махачкале и Дербенте. По данным Mash, оба брата участвовали в террористической атаке на синагогу и православный храм в Дербенте. ТАСС сообщал, что Османа Омарова убили в ходе контртеррористической операции в Махачкале. По информации Baza, в теракте участвовали сыновья Омарова Осман и Адиль, а также его племянник Абдусамад Амадзиев.

The Insider со ссылкой на источник пишет, что Адиль Омаров не принимал участие в нападении, он жив и доставлен в отделение полиции. «Интерфакс» в материале о задержании Магомеда Омарова сообщал, что, по предварительным данным, среди совершивших нападение в Дербенте и Махачкале был один из сыновей экс-главы районы.

Боевики напали на Дербент и Махачкалу 23 июня. Они атаковали две православные церкви, синагогу и пост ДПС. Еще одно нападение произошло в селе Сергокала в 80 километрах от Дербента. По последним данным, в результате нападений погиб 21 человек, в том числе 16 полицейских и сотрудник Росгвардии. Глава Дагестана Сергей Меликов отправил Магомеда Омарова в отставку на следующий день после теракта.

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