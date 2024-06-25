Премьер-министр Индии 8 июля приедет в Москву с первым визитом после начала войны

Глава правительства Индии Нарендра Моди посетит Москву с визитом. По данным индийской газеты The Tribune, в Россию Моди приедет 8 июля, визит будет однодневным. Источник ТАСС подтвердил, что в Моди ожидают в Москве, но, по его данным, визит премьера Индии будет двухдневным.

Предыдущий раз Моди был в Москве в 2015 году, Россию последний раз он посещал в 2019 году, когда принимал участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

The Tribune отмечает, что Моди приезжает в Москву вскоре после того, как в третий раз возглавил правительство после победы Национального демократического альянса на выборах (с меньшим, чем он рассчитывал, преимуществом над соперниками), и вскоре после начала пятого президентского срока Владимира Путина.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил «Интерфаксу», что российская сторона готовит визит премьер-министра Индии.

После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину и последовавших за ним санкций Индия стала одним из основных покупателей российской нефти. РФ продает Индии сырую нефть со значительным дисконтом. Часть этой нефти Индия перерабатывает на своих НПЗ и полученную продукцию продает, в числе прочего, в страны Европы, получая прибыль. Напрямую закупать российскую нефть странам ЕС запрещают санкции.

Индия не выступила с осуждением вторжения России в Украину и не стала подписывать декларацию по итогам саммита мира в Швейцарии.

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