По итогам всеобщих выборов в Индии большинство мест в парламенте займут представители правящего Национального демократического альянса во главе с премьер-министром Нарендрой Моди.

У Национального демократического альянса будет 272 из 543 мест в парламенте, что, в частности, позволит Моди в рекордный для Индии третий раз возглавить правительство.

Тем не менее, пишет CNN, премьер-министру и его соратникам по альянсу не удалось достичь заявленной перед выборами цели — занять от 400 мест в парламенте.

Оппозиция, в отличие от правящей партии, улучшила свои результаты по сравнению с предыдущими выборами. Индийский национальный инклюзивный альянс развития, включающий 28 партий, получил 234 места.

Глава основной оппозиционной партии — Индийского национального конгресса — Рахул Ганди заявил, что «страна единогласно и четко» дала понять, что больше не хочет, чтобы у власти находились Моди и его соратники.

«Мы не одобряем то, как они управляли этой страной в течение последних 10 лет, так что это важное послание для господина Нарендры Моди», — сказал Ганди.

Моди, в свою очередь, поблагодарил избирателей за оказанное доверие и назвал результаты выборов «победой крупнейшей демократии в мире».

Соратники Нарендры Моди с 2014 года занимают большинство мест в парламенте, а он сам возглавляет правительство Индии.

После начала полномасштабного вторжения войск РФ и последовавших за ним западных санкций роль Индии в качестве торгового партнера России сильно выросла.

Выборы в Индии проходили с 19 апреля по 1 июня, в них приняли участие более 640 миллионов человек.

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