Антона Долина оштрафовали на пять тысяч рублей по делу об участии в «нежелательной» организации. Протокол составили из-за некролога Александру Ширвиндту

Савеловский районный суд Москвы оштрафовал на пять тысяч рублей кинокритика Антона Долина по административному делу об участии в «нежелательной» организации (статьи 20.33 КоАП). Об этом сообщает правозащитный проект «Первый отдел».

Поводом для составления протокола стал опубликованный в «Медузе» текст Долина «Человек, без которого непредставимы сцена, экран и сама реальность», посвященный памяти народного артиста России Александра Ширвиндта. Кинокритика признали виновным в сотрудничестве с «Проектом Медуза», отмечает «Первый отдел».

По данным правозащитников, при вынесении решения не были соблюдены «даже действующие законы РФ и процедурные нормы».

«Долин не был извещен о дате, времени и месте составления протокола об административном правонарушении, в связи с чем было нарушено его право на защиту; прокуратура не доказала связь сайта, на котором появился материал Долина, с „Проектом Медуза“», — говорится в посте.

Антон Долин — постоянный автор «Медузы». О том, что на него составлен протокол об участии в «нежелательной» организации, стало известно 7 июня.

В 2024 году российские власти начали активно преследовать сотрудников и читателей независимых СМИ, объявленных «нежелательными» организациями. В основном административные протоколы составляют за сотрудничество с «Медузой».

19 июня Черемушкинский суд Москвы оштрафовал издателя и генерального директора «Медузы» Галину Тимченко на 14 тысяч рублей по административному делу об участии в «нежелательной» организации.

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