На Антона Долина составили протокол об участии в «нежелательной» организации

В Савеловский районный суд Москвы поступило административное дело против кинокритика Антона Долина. Соответствующая информация появилась в базе городских судов, обратила внимание «Медиазона».

Согласно карточке дела, на Долина составили протокол об участии в деятельности «нежелательной» организации (часть 1 статьи 20.33 КоАП). Что именно послужило поводом для протокола, неизвестно. Дата судебного заседания пока не назначена.

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Как отмечала «Медиазона», в 2024 году российские власти начали активно преследовать сотрудников и читателей независимых СМИ, объявленных «нежелательными организациями». В основном административные протоколы составляют за сотрудничество с «Медузой». С начала года в московские суды поступили протоколы на издателя и генерального директора «Медузы» Галину Тимченко, журналистов Светлану Рейтер и Дмитрия Кузнеца, а также на журналисток Анастасию Жвик и Асю Зольникову, которые внештатно сотрудничали с «Медузой».

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