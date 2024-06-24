Верховный суд Ирана отменил смертный приговор рэперу Тумаджу Салехи, который поддержал антиправительственные протесты

Верховный суд Ирана отменил смертный приговор рэперу Тумаджу Салехи, которого осудили за поддержку антиправительственных протестов в стране. Об этом 22 июня сообщил его адвокат Амир Раисян.

«Как и ожидалось, Верховный суд избежал непоправимой судебной ошибки. Смертный приговор [Тумаджу Салехи] был отменен», — написал Раисян.

По словам адвоката, судебная коллегия также подтвердила, что первый приговор Салехи, по которому ему назначили шесть лет и три месяца тюрьмы, был вынесен с нарушениями. Дело музыканта отправили на новое рассмотрение в другой суд, уточнил Раисян.

Салехи задержали в октябре 2022 года, когда он публично поддержал протестующих, в том числе записывая об этом песни. Салехи обвиняли в . В 2023 году рэпера приговорили к тюремному сроку.

Позднее он был освобожден под залог по решению Верховного суда, нашедшего «ошибки в первоначальном решении». Вскоре музыканта снова арестовали, а в апреле 2024 года его адвокат сообщил, что революционный суд в городе Исфахан приговорил Салехи к высшей мере наказания.

Массовые протесты и беспорядки в Иране начались в сентябре 2022 года после смерти 22-летней Махсы Амини, которую задержала полиция нравов за «неправильное» ношение хиджаба. Студентка умерла вскоре после задержания. По данным правозащитников, она получила тяжелую травму головы, когда ее везли в полицейский участок. Власти утверждали, что причиной смерти стал сердечный приступ. Протесты продолжались несколько месяцев, в столкновениях погибли сотни людей. Многие участники протестов впоследствии были арестованы, а некоторые — казнены.

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