В Иране приговорили к смертной казни рэпера Тумаджа Салехи, который поддерживал антиправительственные протесты

Исламский революционный суд в Иране приговорил к смертной казни популярного 33-летнего рэпера Тумаджа Салехи, поддержавшего антиправительственные протесты в стране. Об этом пишет Reuters.

Музыканта задержали в октябре 2022 года, когда он публично выступил в поддержку протестующих, в том числе записывая об этом песни. Салехи обвиняли в , за которое полагается наказание вплоть до смертной казни.

В 2023-м рэперу назначили шесть лет и три месяца тюремного заключения. Он избежал смертного приговора по решению Верховного суда Ирана.

24 апреля 2024 года адвокат рэпера Амир Раисян сообщил иранской газете Sharq, что первый филиал революционного суда города Исфахан несмотря на решение Верховного суда приговорил рэпера к высшей мере наказания. Он пообещал, что обязательно обжалует приговор, который еще не вступил в законную силу.

Массовые протесты и беспорядки в Иране начались в сентябре 2022 года после смерти 22-летней Махсы Амини, которую задержала полиция нравов за «неправильное» ношение хиджаба. Студентка умерла вскоре после задержания. По данным правозащитников, она получила тяжелую травму головы, когда ее везли в полицейский участок. Власти утверждали, что причиной смерти стал сердечный приступ. Протесты продолжались несколько месяцев, в столкновениях погибли сотни людей. Многие участники протестов были арестованы и казнены.