В Госдуму внесли законопроект о запрете рекламы в инстаграме и фейсбуке

Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект о запрете рекламы на ресурсах организаций, объявленных в России «экстремистскими» и «нежелательными», а также на заблокированных в РФ сайтах.

Среди авторов документа — депутаты Александр Хинштейн, Андрей Луговой, Василий Пискарев, сенатор Андрей Клишас.

В пояснительной записке авторы законопроекта напоминают, что теперь в России есть запрет на размещение рекламы на сайтах «иностранных агентов». Новый законопроект они называют «последовательным правовым шагом», а предлагаемый запрет — «актуальным и обоснованным». По мнению депутатов, «противоправные информационные ресурсы» продолжают получать доходы от распространяемой рекламы, при этом они не являются резидентами РФ и ведут «провокационную деятельность и недоброжелательные действия в отношении интересов России».

«Так, например, некоторые российские пользователи посредством применения технологий обхода ограничения доступа в сети „Интернет“ продолжают использовать информационные ресурсы Instagram и Facebook, что создает для владельцев таких противоправных информационных ресурсов возможность получать доходы от распространения рекламы, которые в совокупном размере выручки могут составлять от 50 до 90%», — говорится в пояснительной записке.

В начале июня Ассоциация блогеров и агентства направила обращение замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антону Горелкину, в котором попросила не ограничивать рекламные интеграции в фейсбуке и инстаграме. В письме говорится, что если блогер размещает рекламу на этих площадках, то он не нарушает закон и использует эти соцсети как инструмент.

«Все средства от рекламы идут напрямую блогеру, который может работать через агентство или самостоятельно. В обоих случаях оборот рекламных бюджетов осуществляется внутри России, и с этих средств платятся налоги», — отмечали блогеры. Они добавили, что сейчас в России нет аналогов инстаграма с такой же аудиторией, поэтому подобные инициативы противоречат здоровой конкуренции и антимонопольному законодательству.

В начале марта 2022 года в России заблокировали доступ к фейсбуку и инстаграму. 21 марта Тверской районный суд Москвы объявил компанию Meta «экстремистской организацией» и запретил принадлежащие ей соцсети. Признать компанию «экстремистской» требовала Генпрокуратура, объяснив это тем, что Meta перестала удалять в некоторых странах угрозы и призывы к насилию в отношении российских военных, высказанные в соцсетях, а также пожелания смерти Владимиру Путину и Александру Лукашенко.

11 марта 2024 года Владимир Путин подписал закон, запрещающий российским гражданам и компаниям размещать рекламу на ресурсах «иностранных агентов» — на их сайтах, в их соцсетях, блогах и на других площадках. В Госдуме говорили, что этот закон направлен против тех, кого российские власти объявили «иноагентами».

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