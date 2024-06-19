Задержан четвертый подозреваемый по делу о массовом отравлении едой из доставки. Это повар из Таджикистана

Следственный комитет объявил о задержании четвертого подозреваемого по уголовному делу о массовом отравлении жителей Москвы едой из доставки. Это гражданин Таджикистана Карим Норматов, повар компании-производителя фасоли ООО «Савон-К».

Ему предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (пункт «а» части 2 статьи 238 УК).

По версии следствия, Норматов по указанию фактического руководителя «Савон-К» Владимира Шина готовил и фасовал фасоль в вакуумную упаковку с нарушением требований безопасности.

Накануне Роспотребнадзор назвал фасоль в вакуумной упаковке источником заражения ботулизмом в нескольких регионах России — Москве, Подмосковье, Нижегородской области и Татарстане. В общей сложности было изъято 172 тонны фасоли, сообщило ведомство.

Сообщения о массовых отравлениях едой, поставляемой ООО «Локалкитчен» (сервис доставки «Кухня на районе»), начали появляться с 15 июня. Пострадавшие рассказали, что заказывали «Салат лобио из фасоли в вакуумной упаковке».

В рамках уголовного дела Следственный комитет сообщал о задержании троих подозреваемых — гендиректора «Кухни на районе» Антона Лозина, главу отдела качества «Локалкитчен» Елену Машкову и фактического руководителя компании-производителя фасоли «Савон-К» Владимира Шина.

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