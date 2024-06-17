МВД объявило в розыск главреда «Важных историй» Романа Анина и бывшую журналистку издания Екатерину Фомину

МВД России объявило в розыск главного редактора издания «Важные истории» Романа Анина. Информация об этом появилась в базе розыск, пишет «Медиазона».

В розыск также объявлена Екатерина Фомина — бывшая корреспондентка «Важных историй», которая в настоящее время работает на телеканале «Дождь».

Согласно карточкам в базе, Анин и Фомина разыскиваются «по статье УК» — это стандартная формулировка МВД для таких случаев.

По какой статье возбуждено уголовное дело в отношении Анина, неизвестно. В январе 2024 года ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что против Фоминой возбуждено уголовное дело о «фейках» про российскую армию (пункты «б», «г» части 2 статьи 207.3 УК РФ). По информации агентства, поводом для дела стал разговор Фоминой с ефрейтором Даниилом Фролкиным, который участвовал во вторжении в Украину.

В августе 2022 года «Важные истории» выпустили расследование Фоминой «Командир дал приказ: „В расход их“», в котором рассказывается о причастности российских военных к грабежам, мародерству и убийствам мирных жителей в селе Андреевка в Киевской области Украины. Журналисты выяснили имена четырех солдат, находившихся в Андреевке. Один из военных, Даниил Фролкин, согласился поговорить с журналисткой. Он признался Фоминой, что убил местного жителя. В марте 2023 года Хабаровский гарнизонный военный суд приговорил Фролкина к пяти с половиной годам условно по обвинению в «фейках» о российской армии. Связано ли это дело с интервью «Важным историям», неизвестно.

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