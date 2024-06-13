Дело Эвана Гершковича передали в суд. Журналиста обвиняют в том, что он «по заданию ЦРУ собирал секретную информацию» об «Уралвагонзаводе»

Материалы дела корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича, обвиненного в России в шпионаже, передано на рассмотрение в Свердловский областной суд, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Генеральной прокуратуры РФ Андрея Иванова.

Следствие, заявил Иванов, считает, что Гершкович «по заданию ЦРУ собирал секретную информацию о деятельности оборонного предприятия АО „НПК „Уралвагонзавод““ по выпуску и ремонту военной техники».

«Уралвагонзавод» расположен в Свердловской области. Гершкович был задержан в Екатеринбурге в марте 2023 года.

Эван Гершкович свою вину не признает. С апреля 2023 года журналиста держат в СИЗО «Лефортово» в Москве. Суд регулярно продлевает ему срок ареста.

После гибели Алексея Навального в колонии в феврале 2024 года стало известно, что политика и Эвана Гершковича могли обменять на отбывающего наказание в Берлине Вадима Красикова, осужденного за убийство бывшего чеченского полевого командира, гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Обмен не состоялся из-за гибели Навального в колонии.

Независимые российские СМИ и крупнейшие западные издания неоднократно требовали освободить Гершковича. Президент США Джо Байден в годовщину задержания Гершковича пообещал продолжать работать над его возвращением журналиста The Wall Street Journal на родину.

Читайте также

Преступление: журналистика Год назад американского корреспондента Эвана Гершковича задержали в России по обвинению в шпионаже. Он должен быть освобожден

Читайте также

Преступление: журналистика Год назад американского корреспондента Эвана Гершковича задержали в России по обвинению в шпионаже. Он должен быть освобожден