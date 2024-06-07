«Агентство» обнаружило в коде приложения «Яндекс.Музыка» маркировку «иноагентов»

Журналисты «Агентства» обнаружили в коде мобильного приложения «Яндекс.Музыка» для системы Android текст маркировки «иностранных агентов». Пока она не используется, но вскоре может быть активирована, рассказали источники издания.

Согласно анализу «Агентства», текст маркировки с вариантами на 11 языках появился в коде приложения еще в июне 2023 года. По словам одного из источников, «Яндекс.Музыка» также разработала несколько вариантов дизайна маркировки. Так, подкасты будет сопровождать надпись «Автор признан иноагентом», а в случае с музыкальными композициями будет появляться надпись «Исполнитель признан иноагентом». На обоих макетах надпись размещена под именем автора.

Требование разработать маркировку артистов-«иноагентов» получили все стриминговые платформы, рассказал «Агентству» сотрудник одного из стримингов. Источник утверждает, что требования маркировать музыку и подкасты «иноагентов» поступили из администрации президента РФ. В частности, сервисы обязали представить дизайн маркировки к середине июня.

В актуальных версиях кода приложений «Звук», «VK Музыка», «МТС Музыка» текста маркировки «Агентство» не обнаружило.

Собеседник рассказал, что ранее стриминги уже получали похожие требования от Роскомнадзора, но игнорировали их, поскольку не видели юридических оснований для их исполнения.

Сейчас авторов — «иностранных агентов», маркируют СМИ и книжные издательства. Так, книги писателей или переводчиков, объявленных «иноагентами», заворачивают в специальную пленку с маркировкой. Сообщалось, что библиотеки убирали с полок книги «иноагентов».

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