Палата представителей США одобрила законопроект о санкциях против Международного уголовного суда

Палата представителей США одобрила законопроект, который предусматривает возможности введения санкций против Международного уголовного суда (МУС) за рассмотрение дел в отношении Вашингтона и его союзников.

Документ поддержали 247 конгрессменов — 205 республиканцев и 42 демократа. Против инициативы выступили 155 представителей Демократической партии США.

Согласно законопроекту, власти США смогут вводить санкции против лиц, причастных к преследованию МУС американцев или граждан стран — союзников США. Таким лицам, в том числе чиновникам МУС, предлагается запретить въезд в США, лишить их американских виз и запретить им совершать сделки с американской недвижимостью.

На рассмотрение конгресса законопроект внесли конгрессмены-республиканцы, после того как в мае прокурор МУС Карим Хан потребовал выдачи ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и министра обороны Израиля Йоава Галанта наравне с тремя лидерами движения ХАМАС.

Предполагается, что законопроект о санкциях против МУС вряд ли пройдет голосование в сенате, который контролируют демократы. Как отмечает NBC News, хотя президент США Джо Байден и назвал требования прокурора МУС «возмутительными», его администрация заявила, что выступает против документа.

Хотя инициатива республиканцев, скорее всего, не станет законом, она отражает продолжающуюся поддержку Израиля в конгрессе [США] на фоне международной критики войны в секторе Газа, пишет Reuters.

Реакция на требования МУС

Прокурор Международного уголовного суда потребовал выдачи ордеров на арест Биньямина Нетаниягу и лидеров ХАМАС Все возмущены сравнением Израиля с террористами. В США заговорили о санкциях против суда

Реакция на требования МУС

Прокурор Международного уголовного суда потребовал выдачи ордеров на арест Биньямина Нетаниягу и лидеров ХАМАС Все возмущены сравнением Израиля с террористами. В США заговорили о санкциях против суда