Трамп зарегистрировался в TikTok. Он пытался запретить сервис коротких видео, когда был президентом США

Дональд Трамп завел аккаунт на платформе для публикации коротких видео TikTok, которую пытался запретить, когда исполнял полномочия президента США.

Первое видео в подтвержденном тиктоке Трампа (@realDonaldTrump) появилось вечером 1 июня, обратило внимание Politico. Ролик был снят во время турнира UFC 302 в Ньюарке (штат Нью-Джерси).

«Президент теперь в TikTok», — говорит на записи генеральный директор UFC Дана Уайт. В ответ Трамп заявляет, что для него это большая честь. После склейки идут кадры, как политик заходит в зал под песню Кида Рока «American Bad Ass», машет рукой другим зрителям турнира и общается со сторонниками.

Launching my TikTok at @UFC 302. President Donald J Trump

Politico отмечает, что Трамп завел аккаунт в TikTok в попытке привлечь потенциальных избирателей, в том числе среди молодежи, в преддверии выборов президента США в ноябре 2024 года.

На момент публикации этой новости, первый ролик Трампа набрал почти 23 миллиона просмотров, а на его аккаунт подписались более миллиона пользователей. У действующего президента США Джо Байдена, который завел аккаунт в TikTok в феврале, сейчас чуть больше 335 тысяч подписчиков.

США подозревают компанию ByteDance в сотрудничестве с властями Китая. TikTok неоднократно отрицал, что делился данными пользователей с китайским правительством. Представители приложения утверждали, что компания не будет передавать такие сведения, если ее попросят.

В 2020 году Дональд Трамп, находившийся на посту президента США, подписал указ, запрещающий гражданам страны заключать сделки с китайской компанией ByteDance, которой принадлежит TikTok. Позже Джо Байден отменил этот указ своего предшественника.

В декабре 2022 года сенат США одобрил законопроект, запрещающий госслужащим использовать TikTok на устройствах федерального правительства. В апреле 2024 года в США вступил в силу закон, который обязывает ByteDance продать сервис коротких видео к январю 2025-го, чтобы избежать запрета на территории Соединенных Штатов. Китайская компания оспаривает положения закона в суде.

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