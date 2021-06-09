Байден отменил указы Трампа об ограничениях против TikTok и WeChat

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Президент США Джо Байден отменил указы своего предшественника Дональда Трампа, запрещающие гражданам США заключать сделки с китайскими компаниями-владельцами сервиса коротких видео TikTok и мессенджера WeChat.

Вместо этого Байден поручил министерству торговли проверить приложения, которые связаны с властями «иностранных противников» США, включая Китай, и «могут представлять неприемлемый риск для национальной безопасности», сообщил Белый дом.

Трамп подписал указы, вводящие ограничения против TikTok и WeChat, в августе 2020 года. В указах говорилось, что приложения могут следить за пользователями и передавать информацию о них китайскому правительству.

При этом основные положения указов Трампа до сих пор не вступили в силу: они были заблокированы американскими судами, которые сочли причины ограничений недостаточно обоснованными.

В начале августа 2020 года Microsoft сообщила, что собирается купить часть бизнеса TikTok, в том числе в США. Дональд Трамп потребовал закрыть сделку к 15 сентября, пригрозив блокировкой TikTok в США. Вскоре после этого и был подписан президентский указ об ограничениях против соцсети. Позднее владелец TikTok отказался от сделки с Microsoft.

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