Дональд Трамп запретил гражданам США иметь дело с TikTok и WeChat

Президент США Дональд Трамп подписал два исполнительных указа, запрещающие гражданам США заключать сделки с китайскими компаниями ByteDance и Tencent, которые владеют сервисом коротких видео TikTok и мессенджером WeChat соответственно. Оба документа вступят в силу через 45 дней, 20 сентября.

Своими указами Трамп запретил сделки любых людей, подпадающих под американскую юрисдикцию, с этими компаниями и их дочерними структурами. При этом, как сообщил представитель Белого дома газете Los Angeles Times, указ в отношении WeChat касается только сделок, связанных с мессенджером, но не с другими структурами Tencent (у компании есть доли в Tesla, Snap и Spotify).

Трамп считает, что TikTok и WeChat угрожают безопасности, внешней политике и экономике США. В указах сказано, что приложения могут следить за пользователями и передавать информацию китайскому правительству.

Представитель ByteDance заявил, что TikTok не передавал и не будет передавать информацию правительству Китая. В МИД КНР, в свою очередь, сказали, что «гегемонистское поведение» администрации президента США противоречит рыночным принципам и правилам международной торговли.

Американская компания Microsoft проявляет интерес к TikTok, собираясь приобрести бизнес сервиса в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии. Ранее Трамп потребовал, чтобы сделку по продаже TikTok закрыли к 15 сентября, иначе сервис будет заблокирован. Указ Трампа против TikTok вступит в силу через несколько дней после этой даты.

Источники Financial Times сообщили, что Microsoft ведет переговоры с ByteDance о полном выкупе TikTok. Ранее с предложением купить весь бизнес TikTok выступал и Дональд Трамп. В ByteDance отказались комментировать «слухи и домыслы» и заявили, что уверены в долгосрочном успехе TikTok.