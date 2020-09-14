Владелец TikTok отказался продавать Microsoft американскую часть соцсети

Корпорация Microsoft сообщила, что китайская компания ByteDance отказалась продавать ей американский сегмент соцсети TikTok.

«ByteDance сообщила нам сегодня, что они не будут продавать бизнес TikTok в США Microsoft. Мы уверены, что наше предложение устроило бы пользователей TikTok и при этом защитило бы интересы [США] в сфере национальной безопасности», — говорится в заявлении Microsoft.

По информации источников Reuters и Associated Press, ByteDance планирует продать американский сегмент TikTok компании Oracle. Ранее ее называли одним из двух претендентов на покупку соцсети (вторым был Microsoft).

В начале августа Microsoft сообщила, что собирается купить часть бизнеса TikTok, в том числе в США. Президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы сделку закрыли к 15 сентября, иначе TikTok заблокируют в США.

Вскоре после этого Трамп подписал два указа, которые запрещают гражданам США заключать сделки с ByteDance, а также компанией-владельцем китайского мессенджера WeChat. Указы вступят в силу 20 сентября.

Власти США утверждают, что TikTok может передать информацию о своих пользователях властям Китая. TikTok это отрицает.