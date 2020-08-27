Bloomberg назвал претендентов на американскую часть TikTok. Это Oracle и Microsoft в партнерстве с Walmart

Китайская компания ByteDance получила два предложения на покупку американской части сервиса коротких видео TikTok. Заявки подали компании Oracle и Microsoft, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники

Microsoft выступил в партнерстве с корпорацией Walmart, владеющей крупнейшей американской сетью гипермаркетов.

По данным Bloomberg, сделку могут заключить в течение недели. Агентство назвало Microsoft основным претендентом на американскую часть TikTok.

Oracle, Microsoft и ByteDance это не комментировали. В Walmart подтвердили, что объединились с Microsoft для участия в сделке.

В начале августа Microsoft сообщила, что собирается купить часть бизнеса TikTok, в том числе в США. Президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы сделку закрыли к 15 сентября, иначе TikTok заблокируют в США.

6 августа Дональд Трамп подписал два указа, запрещающие гражданам США иметь дело с китайскими компаниями ByteDance и Tencent, которые владеют TikTok и мессенджером WeChat. Трамп заявил, что эти сервисы угрожают безопасности, внешней политике и экономике США. Указы вступят в силу 20 сентября. TikTok в ответ подал в суд на администрацию Трампа.