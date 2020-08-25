TikTok подал в суд на администрацию Трампа из-за угрозы запрета в США

Руководство сервиса коротких видео TikTok подало в суд на администрацию президента США Дональда Трампа. Причиной стал указ Трампа о запрете гражданам США заключать сделки с китайской компанией ByteDance, владеющей TikTok.

О подаче иска сообщается в блоге TikTok. Представители сервиса заявили, что американские власти не представили доказательств своей версии о том, что сервис представляет угрозу национальной безопасности США из-за связей с властями Китая.

TikTok также отмечает, что власти США проигнорировали попытки сервиса доказать свою благонадежность. В частности, не было принято во внимание то, что данные американских пользователей TikTok хранятся за пределами Китая.

Отдельный иск против властей США также подал сотрудник TikTok Патрик Райан, пишет Reuters. Он указал, что указ Трампа может лишить зарплаты 1500 сотрудников TikTok, работающих в США.

Власти США утверждают, что TikTok может следить за пользователями и передавать информацию о них китайскому правительству. TikTok это отрицает.

В начале августа американская компания Microsoft заявила о намерении купить часть бизнеса TikTok, в том числе в США. Дональд Трамп потребовал, чтобы сделку закрыли к 15 сентября, иначе TikTok заблокируют в США.

Вскоре Трамп подписал два указа, которые запрещают гражданам США заключать сделки с китайскими компаниями, владеющими TikTok и мессенджером WeChat. Указы вступят в силу 20 сентября.

Россия назвала действия Трампа «агрессивным принуждением к продаже» TikTok.