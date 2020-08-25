WSJ: Цукерберг еще год назад убеждал Вашингтон в опасности TikTok. И теперь Трамп хочет заблокировать видеосервис

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг мог повлиять на Белого дома запретить гражданам США заключать сделки с компанией ByteDance, владеющей сервисом коротких видео TikTok.

Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, Цукерберг во время частного ужина в Белом доме в октябре 2019 года говорил президенту США Дональду Трампу, что рост китайских технологических компаний угрожает американскому бизнесу. Цукерберг, по данным издания, говорил, что китайские компании должны быть большей проблемой для властей, чем Facebook.

WSJ указывает, что в ноябре 2019 года Цукерберг выступил перед студентами университета Джорджтауна и заявил, что TikTok не разделяет приверженности Facebook к свободе самовыражения и угрожает ценностям и технологическому превосходству США. По информации издания, Цукерберг также говорил о TikTok во время общения с американскими чиновниками и конгрессменами.

Глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро сказал CNBC, что у Цукерберга нет никакого влияния на что-либо, касающееся TikTok, а публикация WSJ не заслуживает доверия. Представитель Facebook, в свою очередь, сообщил, что Цукерберг никогда не выступал против TikTok.