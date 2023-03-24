Чу Шоу Цзы (справа за отдельным столом) на слушаниях в Конгрессе США Al Drago / Bloomberg / Getty Images

В комитете по энергетике и торговле Палаты представителей Конгресса США 23 марта состоялись слушания, в которых принял участие генеральный директор TikTok Чу Шоу Цзы. Они прошли на фоне обсуждения инициатив о полном запрете этой соцсети в Соединенных Штатах — сторонники такого решения полагают, что TikTok может передавать данные о пользователях властям Китая. Слушания продлились больше пяти часов. Помимо связей с Пекином конгрессмены обвиняли соцсеть в «негативном влиянии» на детей.

В своем выступлении Чу Шоу Цзы подчеркивал свое сингапурское происхождение и связи с США, а также тот факт, что TikTok недоступен в материковом Китае. Он также отметил, что компания с пониманием относится к опасениям по поводу безопасности и «не пытается преуменьшать масштаб проблемы».

«TikTok — это компания, зарегистрированная в США, она подчиняется требованиям законов Соединенных Штатов. TikTok никогда не делился с правительством Китая данными об американских пользователях и не получал таких запросов. И TikTok не ответит на такой запрос, если он когда-либо поступит», — заявил глава компании.

Как пишет CNN, конгрессмены изначально отнеслись к Чу Шоу Цзы с предубеждением и во время слушаний неоднократно перебивали его, чтобы прямо заявить, что не верят ему. Так, представительница республиканцев Кэти Макморрис-Роджерс назвала TikTok «оружием, которое китайская Коммунистическая партия использует для манипуляции и шпионажа», а Ана Эшу из Демократической партии назвала «нелепыми» заверения, что власти Китая никогда не просили у компании передать им данные американцев.

Конгрессмены также обвиняли Чу в «негативном влиянии» TikTok на детей. По утверждению демократа Фрэнка Паллоне, алгоритмы соцсети рекомендуют подросткам видео, которые «создают и усугубляют стресс, пропагандируют самоубийства, членовредительство и расстройства пищевого поведения». Республиканец Гас Билиракис заявил, что в TikTok отсутствует надлежащая модерация контента и что «эта технология буквально ведет людей к смерти». «Мы должны защитить своих детей от компаний из биг-теха вроде вашей, которые продолжают манипулировать ими ради собственной выгоды», — сказал Билиракис.

В пресс-службе TikTok после слушаний выразили разочарование тем, как они проходили, заявив, что Чу Шоу Цзы пришел подготовленным для ответов на вопросы, но конгрессмены вместо того, чтобы услышать его конструктивную позицию, устроили «политический цирк».

Республиканцы Трой Нелс (крайний справа) и Мэри Миллер (рядом с ним) призывают к запрету TikTok, 23 марта 2023 года J. Scott Applewhite / AP / Scanpix / LETA

Дискуссия о запрете TikTok из-за угрозы национальной безопасности США, начавшаяся еще при Дональде Трампе, в последние несколько месяцев снова обострилась. В конце 2022 года Конгресс принял закон, запрещающий государственным служащим использовать соцсеть на электронных устройствах федерального правительства.

В середине марта 2023-го представители TikTok сообщили, что Белый дом пригрозил полной блокировкой приложения в США в случае, если китайские владельцы соцсети не продадут свои акции. Основателям компании сейчас принадлежат 20% акций, таким же количеством владеют сотрудники, а остальные 60% находятся в свободном обращении на бирже.

На проходившем 23 марта заседании комитета Палаты представителей по международным делам (оно проводилось независимо от слушаний с участием Чу Шоу Цзы) госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что считает TikTok угрозой национальной безопасности. Он уклонился от прямого ответа на вопрос, выступает ли его ведомство за полный запрет соцсети, однако подчеркнул, что предполагаемой угрозе «нужно положить конец тем или иным образом».

Как отмечает Reuters, полный запрет TikTok в США, по крайней мере в обозримом будущем, маловероятен, так как соответствующее решение Белого дома компания наверняка сможет оспорить в суде как противоречащее первой поправке к Конституции США, гарантирующей свободу получения информации. В таком случае администрации Джо Байдена придется доказывать, что подозрения в угрозах безопасности обоснованны, и их нельзя устранить никаким другим способом, не предусматривающим ограничения права американцев использовать TikTok.

Руководство TikTok последовательно отрицает связи с китайским правительством и заявляет о готовности сотрудничества с властями США. Еще несколько лет назад TikTok согласился хранить данные американских пользователей не на собственных серверах, а на серверах компании Oracle. Это произошло после того, как в передаче данных пользователей Китаю TikTok обвинила администрация тогдашнего президента Дональда Трампа. Сам Трамп в 2020 году своими указами гражданам США заключать сделки с китайской компанией ByteDance, которая владеет соцсетью.

В феврале 2023 года соцсеть представила план под названием «Проект Техас». В рамках этого плана TikTok будет предоставлять специалистам Oracle доступ к исходному коду приложения, в том числе к алгоритмам рекомендаций. Также код смогут изучать сторонние аналитики.

Помимо этого TikTok пообещал создать специальное подразделение из 2500 сотрудников, которое будет контролировать, как компания использует личные данные американцев, и отчитываться о работе перед независимой комиссией. Сотрудникам подразделения при найме предстоит пройти усиленные проверки безопасности; отдельно подчеркивается, что туда не будут брать граждан Китая.

TikTok стал самым популярным мобильным приложением в США по итогам 2021 и 2022 годов. Ежедневно им пользуются боле 150 миллионов американцев.

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