Сенат США одобрил законопроект, запрещающий использовать TikTok на правительственных устройствах

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Сенат конгресса США единогласно одобрил законопроект, запрещающий государственным служащим использовать соцсеть TikTok на электронных устройствах федерального правительства, сообщает Reuters.

Законопроект должен пройти голосование в палате представителей, прежде чем поступит на подпись президенту США Джо Байдену. Палата представителей должна рассмотреть законопроект до того, как на следующей неделе завершится текущая сессия конгресса, пишет Reuters.

Как отмечает The Hill, сенат принял законопроект после того, как 13 штатов США ограничили использование TikTok на правительственных устройствах из-за опасений, что соцсеть передает данные властям Китая.

«TikTok — это троянский конь Коммунистической партии Китая. Это серьезная угроза безопасности для США, и пока его не заставят полностью разорвать связи с Китаем, ему не место на правительственных устройствах», — заявил сенатор-республиканец Джош Хоули, представляя законопроект в сенате.

TikTok принадлежит китайской компании ByteDance, к которой в США есть претензии из-за подозрений, что она сотрудничает с властями КНР.

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