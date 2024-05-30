FT: Офис Зеленского составил памятку для чиновников и поручил им критиковать Байдена и Си Цзиньпина за отказ от участия в саммите мира в Швейцарии

Офис Владимира Зеленского составил памятку для украинских чиновников и депутатов и поручил им критиковать президента США Джо Байдена и лидера Китая Си Цзиньпина за решение не ехать на саммит мира в Швейцарию 15–16 июня, пишет Financial Times.

Памятка, с которой ознакомился FT, выпущена 26 мая. В ней излагаются тезисы, которые спикеры от Украины могут использовать в разговорах с западными партнерами и СМИ о саммите мира. Чиновникам и депутатам поручено «усилить общественное давление» на Байдена и Си Цзиньпина. «Если они не [приедут на саммит мира], то в чем их реальный интерес», — цитирует памятку FT.

В еще одной цитате, которую приводит издание, говорится, что «вряд ли мир поймет Байдена и Си Цзиньпина, если они не объединятся в реализации несомненно справедливых целей и приближении мира».

По словам американских чиновников, Украина запланировала саммит мира на 15 и 16 июня несмотря на то, что ей сообщили, что Байден, вероятно, не сможет присутствовать в эти даты. На встрече США будет представлять высокопоставленный чиновник, пишет FT.

Собеседники издания среди украинских чиновников, в свою очередь, отмечают, что отношения двух стран находятся сейчас на низшем уровне с начала войны. К трениям между Вашингтоном (а также другими западными странами) и Киевом, как пишет издание, привели в том числе задержки с одобрением военной помощи, отсутствие прогресса на пути к членству Украины в НАТО и запрет на удары американским оружием по целям в глубине России. Кроме того, в Белом доме обеспокоены атаками на системы предупреждения о ядерном ударе в Краснодарском крае и Оренбургской области.

Несколько членов правительства Зеленского заявили FT, что «начинают беспокоиться» о методах, используемых президентом для общения с США. Один из собеседников добавил, что Зеленский «очень раздражен» Байденом.

Вместе с этим, как сообщает FT со ссылкой на американских чиновников, перед саммитом мира Украина и США готовятся подписать двустороннее соглашение о безопасности. Оно предусматривает обязательства по долгосрочной поддержке и станет самым значимым в серии тех, которые Украина заключала со странами НАТО, отмечает издание.

Пресс-секретарь президента Украины отказался комментировать вопросы об отношений Офиса Зеленского с Белым домом.

Саммит, на котором планируется обсудить усилия стран по достижению мира в Украине, пройдет в Швейцарии 15–16 июня. Три основных пункта, которые, по словам Зеленского, будут вынесены на обсуждение, касаются ядерной безопасности, продовольственной безопасности и обмена военнопленных по формуле «всех на всех». На саммит приглашены более 160 государств.

Джо Байден, как писал Bloomberg, скорее всего, пропустит саммит, поскольку он пересекается с его мероприятием по сбору средств на предвыборную кампанию, которое пройдет в Калифорнии. Зеленский назвал это «не слишком сильным решением» и заявил, что отсутствию Байдена только будет аплодировать Путин, причем стоя», — сказал Зеленский. Китай также не будет присутствовать на саммите.

В интервью журналистам из Центральной Азии Зеленский говорил, что Россия, которая на саммит не приглашена, занимается срывом встречи, планируя «максимально показать ее нелегитимность». «И, конечно же, есть еще один аспект, который я считаю опасным. Это неприезд лидеров. По всем данным всех разведок этим занимаются русские», — сказал Зеленский.

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