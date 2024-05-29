В Польше арестовали поляка и двух белорусов, подозреваемых в подготовке диверсий по заданию российской разведки

Сотрудники Агентства внутренней безопасности (ABW) Польши задержали гражданина страны и двух граждан Беларуси по делу о подготовке диверсий по заданию российской разведки, сообщает Прокуратура Польши.

Как уточняет ABW, обвиняемых задержали в Варшаве и городе Прушкув 27 мая. Их арестовали по обвинениям в участии в организованной международной преступной группировке, а также в совершении диверсий или преступлений террористического характера по заданию иностранной разведки.

По версии ведомства, белорусы и поляк состояли в преступной группе, в задачи которой входило совершение диверсий, в том числе поджогов, по заданию российских спецслужб. Обвиняемым грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Арестованных, пишет газета Rzeczpospolitа, обвиняют в сотрудничестве с российской военной разведкой. Они пытались устроить поджоги на объектах в Гданьске, Гдыне и Марках за вознаграждение, а также связаны с арестованным в конце января украинцем, которого обвиняют в подготовке поджога торгового центра во Вроцлаве и магазина рядом с автозаправкой. Как утверждается, за каждый поджог обвиняемые должны были получить по 10 тысяч евро.

Весной 2023 года спецслужбы Польши сообщили о задержании более десяти человек по подозрению в шпионаже в пользу России. Gazeta Polska писала, что задержанные планировали взорвать поезд с оружием и транспорт с гуманитарной помощью для Украины. Еще не менее девяти человек арестовали в середине мая 2024-го по обвинению в диверсиях по заказу спецслужб России. Среди задержанных и арестованных были граждане РФ, Польши, Беларуси и Украины.

Газета The Wall Street Journal писала, что не только власти Польши, но и других европейских стран все чаще подозревают Россию в причастности к диверсиям на объектах критической инфраструктуры. Однако они, как правило, не могут найти убедительных доказательств, чтобы напрямую обвинить Кремль, отмечало издание.

В каких диверсиях в Европе подозревают Россию

Европейские страны подозревают Россию в причастности к диверсиям на подводных объектах и железных дорогах Но открыто обвинять Кремль в атаках опасаются — в частности, из-за нехватки доказательств

В каких диверсиях в Европе подозревают Россию

Европейские страны подозревают Россию в причастности к диверсиям на подводных объектах и железных дорогах Но открыто обвинять Кремль в атаках опасаются — в частности, из-за нехватки доказательств